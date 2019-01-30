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alyona alyona випустила новий хіт після зашквару з Порошенком
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Мегапопулярна українська реперка alyona.alyona після скандалу з відвідинами форуму Петра Порошенка випустила нову пісню "Обіцянки". Слухайте хіт та діліться враженнями!
Свій п'ятий сингл alyona alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) присвятила гостросоціальній темі: піснею "Обіцянки" виконавиця вимагає змін у державі. Прикметно, що прем'єрі нового хіта передував політичний скандал. Зірку помітили на форумі Петра Порошенка, у рамках якого він заявив про намір йти на вибори. Після того, як фото alyona alyona облетіли мережу, реперка заявила, що її обманом запросили на захід і вона насправді аполітична. Натомість у штабі президента спростували слова Альони, що у підсумку спровокувало нову хвилю жартів у мережі.
Тут більше: Меми про аlyona аlyona на форумі Порошенка підірвали мережу
У відповідь на реакцію українців реперка випустила нову пісню. "Мiй останній коментар", – написала alyona alyona. Зацініть!
Слухати онлайн пісню alyona alyona – Обіцянки:
Текст і слова пісні "Обіцянки"
Чуєш, чуєш обіцянки
Вони обіцяють тобі, що вже в новій добі погодинно йдуть зміни на краще.
Та в тебе законний обід і ніхто не побіг до цих змін, як типовий ледащо.
І кажуть, що курам на сміх репортажі зі ЗМІ, адже правда давно не цікава.
Можливо, хтось все-таки зміг розпізнати цей збіг, де оформлено все по лекалу.
Треба ще кави. Що за щоками? Всі мої обжитки, нажитi роками,
Любов до культури без тями, фото з гостями, рослини як плюсик до карми.
Ще є подій колообіг, зіронька в лобі, привита з дитинства батьками.
Та тальки в житті самостійному чули постійно ми – досвід приходить з роками.
Я вимагаю змін! Я потягну вас за язик!
Обіцяне помножу в рази!
Я кожне, кожне ваше слово фіксую .
Саме словом я наповню зброї магазин.
А тоді пау пау пау
Згадайте обіцянки, сьогодні в моді пам'ять, як тренд.
Згадайте про цілі і плани, штовхаючи тіло своє на шляху в хепі енд.
А? А що там народ? Терпіти й терпіти, напхавши свій рот.
А? А що до малят? Планшет, телефон, по мультфільму й хай сплять.
А? А що там діди? Мовчання – це шлях не дійти до біди.
Оу. Я не мовчатиму знов. Не буду терпіти дешевих розмов. Крапка!
Слово за словом я чую пусті обіцянки.
Я бачу порожню повітрям наповнену склянку.
Я вимагаю змін, б'ю на сполох, б'ю на тривогу.
Людей не цікавить диво, люди чекають лише діалогу.
(Я знаю, хто думав про це між бетонних висоток,
Ховавши постійно лице, рахувавши відсоток
Справ недовиконаних. Сплав своє лихо на них, не шукай винних.
Ти правди чекав? Просто поглянь в очі дитини)
Хто там такий витривалий? Хто там забив на життя і на справи?
Хто там чекав на шляху перевалу? Хто був жорстоким, хто був ласкавим?
Хто свято вірив у ціль? Хто там тікав звідусіль? Хто приклав рану на сіль?
Ми всі такі різні: хто сомом на дні, а хто ніби на продаж в лотку івасі.
Більше ні слова про волю. Вибір завжди за тобою, бо хто як не ти
Людей надихне й поведе за собою у пошуках правди, хто йде до мети?
А? Хай засоби різні, сили не рівні, та напрям один:
Разом об'єднавшись із вірою в справу іти до мети.
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