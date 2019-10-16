Alyona Alyona написала новий хіт для Тіни Кароль

Співачка Тіна Кароль презентує ще одну пісню, написану alyona alyona.

У серпні 2019 Тіна Кароль представила пісню і кліп Вабити. Відзначимо, слова треку для однієї з найпопулярніших поп-співачок в Україні написала реп-виконавиця alyona alyona, що неабияк здивувало публіку!

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А нещодавно стало відомо, що Тіна Кароль і alyona alyona готують для шанувальників ще один сюрприз. Так, незабаром Тіна Кароль презентує вже другу пісню, написану alyona alyona. Ні про назву треку, ні про дату прем'єри не повідомляють. У прес-службі артистів не спростовують інформацію про нову колаборацію співачок.

Відзначимо, попередня спільна робота Тіни Кароль та alyona alyona Вабити набрала вже понад чотири мільйони переглядів на YouTube. У кліпі Тіна Кароль спокушає двох молодих хлопців, які миють вікна, працюють офіціантами або виступають в масовці під час заняттями фітнесом.

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