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Alyona Alyona написала новий хіт для Тіни Кароль

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Тіни Кароль - фото 1
Тіни Кароль / politeka

Співачка Тіна Кароль презентує ще одну пісню, написану alyona alyona.

У серпні 2019 Тіна Кароль представила пісню і кліп Вабити. Відзначимо, слова треку для однієї з найпопулярніших поп-співачок в Україні написала реп-виконавиця alyona alyona, що неабияк здивувало публіку!

І ще: alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає

А нещодавно стало відомо, що Тіна Кароль і alyona alyona готують для шанувальників ще один сюрприз. Так, незабаром Тіна Кароль презентує вже другу пісню, написану alyona alyona. Ні про назву треку, ні про дату прем'єри не повідомляють. У прес-службі артистів не спростовують інформацію про нову колаборацію співачок.

Відзначимо, попередня спільна робота Тіни Кароль та alyona alyona Вабити набрала вже понад чотири мільйони переглядів на YouTube. У кліпі Тіна Кароль спокушає двох молодих хлопців, які миють вікна, працюють офіціантами або виступають в масовці під час заняттями фітнесом.

Читайте також: Дівчина Бонда: Тіна Кароль ефектно оголила груди в новій зйомці (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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