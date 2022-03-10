Альтернативні маршрути для авто до західних областей: карти від Мінінфраструктури

Через вторгнення російських окупантів на територію України величезній кількості людей довелось покидати домівки та прямувати у західні області. Тому в Мінінфраструктури склали перелік альтернативних маршрутів, щоб всі українці могли швидко дістатись до безпечних місць.

Через значні затори на основних магістралях України у Міністерстві інфраструктури радять українцям використовувати альтернативні маршрутки у напрямку зі східних до західних областей. Зараз існують серйозні проблеми з проїздом вантажівок гуманітарного призначення у найбільш постраждалі міста через напад російських військ.

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Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку), – пояснюють у міністерстві.

Тому фахівці вибрали маршрути з якісними дорогами, меншою кількістю блок-постів та нижчим ризиком виникнення заторів.

Альтернативні маршрути проїзду зі східних у західні області:

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