Альтернатива пранню: австралійка показала, як за допомогою морозилки очистити одяг

Блогерка з Австралії Шантель Міла регулярно ділиться у TikTok оригінальними лайфхаками, які допомагають витрачати менше часу на домашні клопоти. І у свіжому ролику дівчина розповіла, як можна очистити речі за допомогою морозилки.

Як передає Daily Mail, Шантель Міла кладе джинси в морозилку, щоб продовжити їхнє "життя". Блогерка пояснила, що таким чином їй вдається усунути неприємний запах і мікроби, а також зберігається насичений колір, оскільки вона не так часто їх пере.

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Крім того, дівчина на годину заморожує светри з вовни і кашеміру для збереження їхньої еластичності. "Якщо у вас є светри, які линяють, просто відправте їх в морозилку", – говорить Міла.

А панчохи і колготки дівчина кладе в морозильну камеру, щоб запобігти утворенню зачіпок, через які згодом з'являються дірки.

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