Альтернатива голосовим помічникам: представлений гаджет для "спілкування" з картоплею

На технологічній виставці CES 2020 у Лас-Вегасі презентували незвичайний концепт – пристрій, що дозволяє "спілкуватися" з картоплею. Гаджет належить французькій команді Potato.

Пристрій можна вставити в абсолютно будь-яку картоплину, яка після підключення через Bluetooth до смартфона через спеціальний додаток готова "поговорити". Potato декодує "мову" картоплі і передає її на смартфон.

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"Після підключення картопля виступає в ролі голосового помічника – на зразок Siri або Alexa", – відзначають автори пристрою.

Енергію для роботи цікавий девайс отримує від самого овоча. Розробники додають, що такий гаджет був зроблений для залучення уваги до їхнього проєкту з розробки штучного інтелекту. Пристрій можна придбати за 29 доларів.

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