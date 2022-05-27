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Алкоголь під час війни: у МОЗ пояснили, чи допомагає спиртне зняти стрес

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Чи варто вживати спиртне під час війни - фото 1
Чи варто вживати спиртне під час війни / Thomas Picauly on Unsplash

Чимало людей у складні моменти життя перетворюють спиртне у спосіб зняти напругу. Під час війни кількість позитивних моментів в українців суттєво скоротилась, а тривалий стрес лише загострює бажання випити келих напою з градусом. Чи справді це допомагає і чи можна вживати алкоголь в цей час – далі.

У Міністерстві охорони здоров'я продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців на своїй сторінці в соцмережі фейсбук. Нещодавно медики звернули увагу на те, що люди перетворили вживання алкоголю у спосіб позбутись жахливої тривоги, яку зараз переживають всі.

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Вживання алкоголю може бути хорошим способом зняти стрес. Це розповсюджена думка і хибне уявлення. Вживання алкоголю становить додаткову загрозу як вашому життю й здоров'ю, так і життю тих, хто поруч, – пояснюють фахівці.

Чому не можна пити алкоголь під час війни:

  • Спиртне негативно впливає на мислення та уповільнює реакцію на небезпеку.
  • Алкоголь коригує нормальне функціонування мозку, тож людина може відчути ще більшу тривогу, стрес та симптоми депресії.
  • Алкоголь заважає приймати раціональні мислення та адекватно мислити.
Алкоголь під час війни: у МОЗ пояснили, чи допомагає спиртне зняти стрес - фото 506220

Сп’яніла людина становить загрозу як для себе, так і для інших, особливо у випадках евакуації чи переміщення до укриття, – наголошують медики.

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