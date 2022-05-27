Алкоголь під час війни: у МОЗ пояснили, чи допомагає спиртне зняти стрес

Чимало людей у складні моменти життя перетворюють спиртне у спосіб зняти напругу. Під час війни кількість позитивних моментів в українців суттєво скоротилась, а тривалий стрес лише загострює бажання випити келих напою з градусом. Чи справді це допомагає і чи можна вживати алкоголь в цей час – далі.

У Міністерстві охорони здоров'я продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців на своїй сторінці в соцмережі фейсбук. Нещодавно медики звернули увагу на те, що люди перетворили вживання алкоголю у спосіб позбутись жахливої тривоги, яку зараз переживають всі.

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Вживання алкоголю може бути хорошим способом зняти стрес. Це розповсюджена думка і хибне уявлення. Вживання алкоголю становить додаткову загрозу як вашому життю й здоров'ю, так і життю тих, хто поруч, – пояснюють фахівці.

Чому не можна пити алкоголь під час війни:

Спиртне негативно впливає на мислення та уповільнює реакцію на небезпеку.

Алкоголь коригує нормальне функціонування мозку, тож людина може відчути ще більшу тривогу, стрес та симптоми депресії.

Алкоголь заважає приймати раціональні мислення та адекватно мислити.

Сп’яніла людина становить загрозу як для себе, так і для інших, особливо у випадках евакуації чи переміщення до укриття, – наголошують медики.

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