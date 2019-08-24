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Alina Pash – Slukhay: дивись кліп у ретро-стилі на популярну пісню виконавиці
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Українська виконавиця Аліна Паш випустила новий кліп на свій тогорічний хіт. У відео співачка показала молодий, щирий, відкритий і творчий Київ та його мешканців. Слухайте композицію та дивіться кліп, який однозначно вам сподобається.
Цьогоріч співачка презентувала дебютний альбом у двох частинах. Ця пісня також увійшла в музичний альбом Аліни Паш. А тепер з'явилося ще й відео!
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Процес створення цього кліпу неабияк цікавий, адже це чиста імпровізація. Знімали відеороботу на пісню "Слухай" під час благодійної вечірки. Її організували власники магазинів, кав’ярень, які розташовані на вулиці Рейтарській. Частину зібраних коштів витратять на розвиток вулиці.
Ми знімали відео на випадкові камери друзів, на телефон. Причому знімали все навколо без жодного сюжету: мій саунд, саму тусовку, людей навколо. Придумували танцювальні рухи на ходу і просто весело проводили час. Найважливіше в Slukhay — це атмосфера свята та єдності, — поділилася Аліна Паш.
Дивитись онлайн веселий кліп Alina Pash – Slukhay:
Текст і слова пісні Alina Pash – Slukhay
1! 2! 3! 4!
1! 2! 3! A!
1! 2! 3! 4!
1! 2! 3! A!
1! 2! 3! 4!
1! 2! 3! A!
1! 2! 3! 4!
1… 1… 1… 1…
Слухай слухай слухай слухай!
Очі відкривай іди сюди
Слухай слухай слухай слухай!
Чи бачиш, з хати іде дим і з мене іде дим
Я роблю новий ритм!
Відкривай себе
І роби як є
Хай тебе несе
Відкривай себе
Відкривай себе
Сила в тебе
Хай тебе несе
Відкривай себе!
Скажи, скільки будемо чекати
Будемо ховати
Будемо ми грати?
Може варто вже нарешті взятись руками обійнятись
Думками розв‘язатися
Мова - аби пишатися
Тіло - аби кохатися
А хто любить цілуватися
І єднатися
1! 2! 3! 4!
1! 2! 3! A!
1! 2! 3! 4!
1! 2! 3! A!
1! 2! 3! 4!
1! 2! 3! A!
1! 2! 3! 4!
1… 1… 1… 1…
Слухай слухай слухай слухай!
Очі відкривай іди сюди
Слухай слухай слухай слухай!
Чи бачиш, з хати іде дим і з мене іде дим
Я роблю новий ритм!
Відкривай себе
І роби як є
Хай тебе несе
Відкривай себе
Відкривай себе
Сила в тебе
Хай тебе несе
Відкривай себе!
Слухай слухай слухай слухай!
Очі відкривай іди сюди
Слухай слухай слухай слухай!
Чи бачиш, з хати іде дим і з мене іде дим
Я роблю новий ритм!
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