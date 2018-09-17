Анна Трінчер – Love Story: вийшов новий кліп зірки серіалу Школа

Одна з головних акторок серіалу "Школа" Анна Трінчер потішила фанів прем'єрою синглу Love Story. Нова українська пісня та кліп на неї розповідає романтичну історію почуттів. Зацініть!

17-річна Анна Трінчер прославилася на всю Україну спершу як акторка, завдяки ролі Натки в серіалі Школа, а потім – як співачка, дійшовши до суперфіналу шоу Голос країни. І зараз юна зірка продовжує тішити шанувальників в обох образах.

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Днями дівчина випустила нову пісню "Love Story", у якій вона емоційно розповідає сумну історію кохання, яке завершилося. Зворушливе lyric video Трінчер не залишить вас байдужими!

Анна Трінчер – Love Story – дивитися новий кліп онлайн:

Love Story: текст і слова пісні

Я втечу за мить до того як

На моїх очах як прозорий дощ будуть литися сльози....і ти не побачиш іх

Серце навпіл і немає сил

І навколо себе я свідомо відчуваю тількі тебе

Але крил вже не має крил ти мій пульс запустив потім зупинив

Брідж:

Настрій мій так собі

Без твоїх теплих обійм

Дихаю на самоті

Приспів:

Без тебе не засинаю

В навушниках на повторі

Сумна мелодія грає

І фото твоє в моніторі

Мені часи нагадає

Про нашу з тобою Love Story

Сумна мелодія грає

І фото твоє в моніторі (2 рази)

Я сумую і без тебе так

Так самотньо пам’ятаю як

Серце билось в так з твоїм

Але ти вже не зі мною і це не зворотньо

Серце навпіл і немає сил

І навколо себе я свідомо відчуваю тількі тебе

Але крил вже не має крил ти мій пульс запустив потім зупинив

Брідж

Настрій мій так собі

Без твоїх теплих обійм

Дихаю на самоті

Приспів:

Без тебе не засинаю

В навушниках на повторі

Сумна мелодія грає

І фото твоє в моніторі

Мені часи нагадає

Про нашу з тобою Love Story

Сумна мелодія грає

І фото твоє в моніторі (2 рази)

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