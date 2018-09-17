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Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Анна Трінчер – Love Story: вийшов новий кліп зірки серіалу Школа

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Анна Трінчер випустила нову пісню - фото 1
Анна Трінчер випустила нову пісню

Одна з головних акторок серіалу "Школа" Анна Трінчер потішила фанів прем'єрою синглу Love Story. Нова українська пісня та кліп на неї розповідає романтичну історію почуттів. Зацініть!

17-річна Анна Трінчер прославилася на всю Україну спершу як акторка, завдяки ролі Натки в серіалі Школа, а потім як співачка, дійшовши до суперфіналу шоу Голос країни. І зараз юна зірка продовжує тішити шанувальників в обох образах.

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Днями дівчина випустила нову пісню "Love Story", у якій вона емоційно розповідає сумну історію кохання, яке завершилося. Зворушливе lyric video Трінчер не залишить вас байдужими!

Анна Трінчер – Love Story – дивитися новий кліп онлайн:

Love Story: текст і слова пісні

Я втечу за мить до того як
На моїх очах як прозорий дощ будуть литися сльози....і ти не побачиш іх
Серце навпіл і немає сил
І навколо себе я свідомо відчуваю тількі тебе
Але крил вже не має крил ти мій пульс запустив потім зупинив

Брідж:
Настрій мій так собі
Без твоїх теплих обійм
Дихаю на самоті

Приспів:
Без тебе не засинаю
В навушниках на повторі
Сумна мелодія грає
І фото твоє в моніторі
Мені часи нагадає
Про нашу з тобою Love Story
Сумна мелодія грає
І фото твоє в моніторі (2 рази)

Я сумую і без тебе так
Так самотньо пам’ятаю як
Серце билось в так з твоїм
Але ти вже не зі мною і це не зворотньо
Серце навпіл і немає сил
І навколо себе я свідомо відчуваю тількі тебе
Але крил вже не має крил ти мій пульс запустив потім зупинив

Брідж
Настрій мій так собі
Без твоїх теплих обійм
Дихаю на самоті

Приспів:
Без тебе не засинаю
В навушниках на повторі
Сумна мелодія грає
І фото твоє в моніторі
Мені часи нагадає
Про нашу з тобою Love Story
Сумна мелодія грає
І фото твоє в моніторі (2 рази)

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