Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Один з українських банків тимчасово заблокує картки своїх клієнтів

  • 133
Клієнти Альфа банку залишуться без можливостей розраховуватися картками - фото 1
Клієнти Альфа банку залишуться без можливостей розраховуватися картками / pointmetotheplane

Альфа банк оголосив про те, що 22 серпня буде тимчасово "заморожене" обслуговування банківських карток через перехід на новий процесинговий центр.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті банку.

І ще: Новий Приват 24 став доступним для клієнтів усіх банків: як працює сервіс

Повідомляється, що за допомогою карток банку не можна буде розрахуватися через платіжні термінали за товари та послуги, а також клієнти не будуть мати можливості зняти готівку в банкоматі.

Усі операції з пластиковими картками будуть недоступними - фото 270159
Усі операції з пластиковими картками будуть недоступними / Latest Hacking News

З 9:00 22 серпня клієнти Альфа банку будуть обмежені в доступі до переказу коштів на іншу картку, а також не зможуть скористатися системою інтернет-банкінгу "My Alfa-Bank" та мобільним додатком "Alfa-Mobile Ukraine".

Встановлювати та змінювати PIN-коди на картках клієнти Альфа банку не зможуть протягом двох днів: 21 та 22 серпня. Самі ж відділення будуть працювати у звичному режимі, але не будуть надавати послуги, пов'язані з використанням платіжних карт.

У зв'язку з цим клієнтам рекомендують провести всі свої термінові розрахунки до 21 серпня.

Стосовно клієнтів, яким необхідно погасити кредитні заборгованості, то здійснити це можна буде в касі банку, банкоматі з функцією поповнення або у відділеннях Укрпошти.

Читайте також: Apple Pay: до платіжної системи долучився найбільший банк України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1758
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461234
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Банки