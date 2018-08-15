Один з українських банків тимчасово заблокує картки своїх клієнтів

Альфа банк оголосив про те, що 22 серпня буде тимчасово "заморожене" обслуговування банківських карток через перехід на новий процесинговий центр.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті банку.

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Повідомляється, що за допомогою карток банку не можна буде розрахуватися через платіжні термінали за товари та послуги, а також клієнти не будуть мати можливості зняти готівку в банкоматі.

Усі операції з пластиковими картками будуть недоступними / Latest Hacking News

З 9:00 22 серпня клієнти Альфа банку будуть обмежені в доступі до переказу коштів на іншу картку, а також не зможуть скористатися системою інтернет-банкінгу "My Alfa-Bank" та мобільним додатком "Alfa-Mobile Ukraine".

Встановлювати та змінювати PIN-коди на картках клієнти Альфа банку не зможуть протягом двох днів: 21 та 22 серпня. Самі ж відділення будуть працювати у звичному режимі, але не будуть надавати послуги, пов'язані з використанням платіжних карт.

У зв'язку з цим клієнтам рекомендують провести всі свої термінові розрахунки до 21 серпня.

Стосовно клієнтів, яким необхідно погасити кредитні заборгованості, то здійснити це можна буде в касі банку, банкоматі з функцією поповнення або у відділеннях Укрпошти.

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