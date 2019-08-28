Алессандра Амброзіо показала спокусливе фото на пляжі

Колишній ангел Victoria's Secret Алессандра Амброзіо продовжує тішити фанатів пікантними фото. Важок не помітити, що жінка залишається у чудовій формі.

38-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно працює над кар'єрою, виховує дітей та знаходить час для сторінки в соцмережі Instagram. Там за колишньою зіркою шоу Victoria's Secret стежать більш як 10 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже Алессандра чудово виглядає та мотивує жінок по всьому світу.

І ще: Сексуальна модель Демі Роуз показала гарячі форми в бікіні (фото)

Нещодавно Амброзіо похизувалась стрункою фігурою у купальнику на побережжі, викликавши справжній шквал компліментів. Ця крихітка знає секрет довгої молодості.

instagram.com/alessandraambrosio

Читайте також: Сексуальна Хайді Клум показала розкішний бюст: фото