Алессандра Амбросіо захопила фігурою у маленькому червоному бікіні

Гаряча супермодель Алессандра Амбросіо продовжує публікувати пляжні фото, на яких красується на фоні морських пейзажів. Шанувальники у захваті від фігури красуні!

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, яка тривалий час була ангелом Victoria's Secret, опублікувала нову серію пляжних фото.

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На них вона зображена в дуже відвертому міні-бікіні яскраво-червоного кольору. Знімки з'явилися на її Instagram-сторінці і набрали менш ніж за день 200 тисяч лайків і безліч коментарів.

У підписі до знімка 38-річна манекенниця додала хештег #foreveronvacation (назавжди у відпустці). "Ти прекрасна", "Дуже сексуально", "Чудова", – відреагували користувачі в коментарях. Фотографії, до речі, були зроблені на мальовничому грецькому острові Міконос.

Гортайте фотогалерею:

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