Алессандра Амбросіо похвалилася фігурою у чорно-білому купальнику

Довгонога латиноамериканка Алессандра Амбросіо прибула на батьківщину разом із новим бойфрендом.

Алессандра Амбросіо не втрачає часу дарма. Вона вирушила зі своїм обранцем на один з муніципальних пляжів. До речі, незважаючи на присутність численних очевидців і папараці, закохані не приховували почуттів.

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Знаменита манекенниця не упустила можливості похвалитися надзвичайним аутфітом. Так довгонога брюнетка позувала у відвертому бікіні з декількох різнокольорових матеріалів, яке вдало обрамило атлетичну фігуру латиноамериканки.

Алессандра Амбросіо не відмовилася від аксесуарів. Тому одягла модні сонцезахисні окуляри, а також лаконічний кулон із сріблястим ланцюжком. Нагадаємо, що обранцем популярної брюнетки є власник всесвітньо відомої трикотажної фабрики. При цьому раніше латиноамериканка була в стосунках з американським підприємцем.

Алессандра Амбросіо похвалилася фігурою у чорно-білому купальнику

Алессандра Амбросіо похвалилася фігурою у чорно-білому купальнику

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