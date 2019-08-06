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Алессандра Амбросіо поділилася ефектними кадрами з відпочинку

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Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / instagram

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо опублікувала нові звабливі знімки з відпочинку в італійській комуні Позітано. Гарячі кадри манекенниця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На нових сексуальних фотографіях манекенниця Алессандра Амбросіо позувала, стоячи на скелях в ефектному бікіні насиченого оранжевого кольору. При цьому фоном служить вражаючий морський пейзаж.

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Фото набрали десятки тисяч лайків і безліч коментарів, де користувачі мережі засипали красуню компліментами.

Алессандра Амбросіо поділилася ефектними кадрами з відпочинку - фото 346021

Алессандра Амбросіо поділилася ефектними кадрами з відпочинку - фото 346022

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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