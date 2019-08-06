Алессандра Амбросіо поділилася ефектними кадрами з відпочинку

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо опублікувала нові звабливі знімки з відпочинку в італійській комуні Позітано. Гарячі кадри манекенниця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На нових сексуальних фотографіях манекенниця Алессандра Амбросіо позувала, стоячи на скелях в ефектному бікіні насиченого оранжевого кольору. При цьому фоном служить вражаючий морський пейзаж.

І ще: Ріта Ора завела шанувальників занадто маленьким бікіні: пікантне фото

Фото набрали десятки тисяч лайків і безліч коментарів, де користувачі мережі засипали красуню компліментами.

Читайте також: Сексуальна Карла Бруні показала голе фото з 90-х