Алергія на холод: все, що треба знати про недугу

Восени дратує не тільки похмуре небо і постійні дощі, але і алергія на холод. Експерти розповіли, чому з'являються неприємні симптоми і що з ними робити.

Алергія на холод – загальна народна назва для декількох симптомів. Вони з'являються при контакті з холодом: з морозним повітрям, прохолодною водою, снігом.

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Це так звані псевдоалергічні реакції. Справжня алергія – це відповідь організму на чужорідний білок, на подразник. У випадку з морозом ніякі білки на нас не впливають, а неприємні симптоми з'являються через фізичну дію низької температури.

Симптоми алергії на холод різні:

Сильна закладеність носа на холоді

Почервоніння шкіри, лущення, плями і навіть пухирі. Це холодова кропив'янка або дерматит

Почервоніння очей, свербіж, сльози

Бережіть себе

Як вилікувати алергію на холод?

Для початку варто звернутися до лікаря і з'ясувати, чи точно у вас алергія на холод і чи немає більш серйозних захворювань, які тільки маскуються під неї Якщо ви схильні до алергії, то шкіра може реагувати на шерсть, на хутро або на барвники, якими оброблений теплий одяг. Шуби з натурального хутра, швидше за все, не для вас. Вибирайте гіпоалергенні матеріали і періть зимовий одяг спеціальними засобами для алергіків По-перше, закривайте від холоду і вітру все, що можна закрити. По-друге, якщо страждають очі, не соромтеся носити захисні окуляри. По-третє, змащуйте шкіру спеціальним захисним кремом, а губи – гігієнічною помадою Купуйте м'які засоби для вмивання і для душа, призначені для чутливої ​​шкіри, щоб не травмувати запалені ділянки ще й милом Навіть якщо на їжу алергії немає, доведеться сісти на дієту. Виключіть з раціону продукти, які можуть спровокувати реакцію. Це цитрусові, шоколад, риба, мед, яйця.

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