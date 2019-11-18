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Алергія на холод: все, що треба знати про недугу

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Зима - фото 1
Зима / miraman

Восени дратує не тільки похмуре небо і постійні дощі, але і алергія на холод. Експерти розповіли, чому з'являються неприємні симптоми і що з ними робити.

Алергія на холод – загальна народна назва для декількох симптомів. Вони з'являються при контакті з холодом: з морозним повітрям, прохолодною водою, снігом.

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Це так звані псевдоалергічні реакції. Справжня алергія – це відповідь організму на чужорідний білок, на подразник. У випадку з морозом ніякі білки на нас не впливають, а неприємні симптоми з'являються через фізичну дію низької температури.

Симптоми алергії на холод різні:

  • Сильна закладеність носа на холоді
  • Почервоніння шкіри, лущення, плями і навіть пухирі. Це холодова кропив'янка або дерматит
  • Почервоніння очей, свербіж, сльози
Бережіть себе - фото 368991
Бережіть себе

Як вилікувати алергію на холод?

  1. Для початку варто звернутися до лікаря і з'ясувати, чи точно у вас алергія на холод і чи немає більш серйозних захворювань, які тільки маскуються під неї
  2. Якщо ви схильні до алергії, то шкіра може реагувати на шерсть, на хутро або на барвники, якими оброблений теплий одяг. Шуби з натурального хутра, швидше за все, не для вас. Вибирайте гіпоалергенні матеріали і періть зимовий одяг спеціальними засобами для алергіків
  3. По-перше, закривайте від холоду і вітру все, що можна закрити. По-друге, якщо страждають очі, не соромтеся носити захисні окуляри. По-третє, змащуйте шкіру спеціальним захисним кремом, а губи – гігієнічною помадою
  4. Купуйте м'які засоби для вмивання і для душа, призначені для чутливої ​​шкіри, щоб не травмувати запалені ділянки ще й милом
  5. Навіть якщо на їжу алергії немає, доведеться сісти на дієту. Виключіть з раціону продукти, які можуть спровокувати реакцію. Це цитрусові, шоколад, риба, мед, яйця.

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Джерело: miraman
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