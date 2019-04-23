Алек Болдвін показав зворушливі великодні знімки разом з сім'єю

Відомий голлівудський актор Алек Болдвін разом зі своєю молодою дружиною Хіларі виклали в мережу зворушливі фотографії святкування католицького Великодня.

Відомо, що після викидня у Хіларі, пара стала більше часу проводити разом. Всього у Алека Болдвіна п'ятеро дітей. Четверо дітей народилося в шлюбі з Хіларі, і 23-річна дочка Айрленд, яка народилася в шлюбі з Кім Бейсінгер.

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Хіларі показала, як сім’я святкувала Великдень. На кадрах вся родина позувала з заячими вушками. Фото з’явилися в Instagram.

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