Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Алек Болдвін показав зворушливі великодні знімки разом з сім'єю

  • 21
Алек Болдвін з сім'єю - фото 1
Алек Болдвін з сім'єю / Instagram

Відомий голлівудський актор Алек Болдвін разом зі своєю молодою дружиною Хіларі виклали в мережу зворушливі фотографії святкування католицького Великодня.

Відомо, що після викидня у Хіларі, пара стала більше часу проводити разом. Всього у Алека Болдвіна п'ятеро дітей. Четверо дітей народилося в шлюбі з Хіларі, і 23-річна дочка Айрленд, яка народилася в шлюбі з Кім Бейсінгер.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Стефані Сеймур (18+)

Хіларі показала, як сім’я святкувала Великдень. На кадрах вся родина позувала з заячими вушками. Фото з’явилися в Instagram.

Читайте також: Ангел Victoria's Secret зачарувала звабливою фігурою (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик
  • Вчора, 11:05
  • 185
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 164
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Стефані Сеймур (18+)
  • Вчора, 18:11
  • 1573
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз