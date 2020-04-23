Акушерка 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ

Український серіал "Акушерка" стартував на каналі СТБ. Нові 7 і 8 серія розповідають лікарку, яка працює у пологовому будинку, і яку звинуватили у вбивстві, яке вона не скоювала. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Серіал "Акушерка" – це гостросюжетна медична мелодрама. У центрі сюжету – головна героїня Тетяна Скворцова, перед якою постають труднощі: і професійні, і особисті.

Попередні 5 і 6 серії

Тетяна працює головною лікаркою у пологовому будинку. Робота забирає багато часу, тому дім перетворюється лише на місце, де можна перепочити між робочими змінами. Життя кидає несправедливий виклик, проте Тетяна хоче налагодити не тільки робочі моменти, а й сімейні труднощі.

7 серія. Тетяні знову доведеться пережити втрату

На Тетяну Скворцову чекають нові випробування: Дмитро отримав ножове поранення від рук людей Нікіфорова, а у її вагітної пацієнтки починається друга криза. Тетяні доведеться розірватися між виконанням лікарського обов'язку та порятунком життя коханого чоловіка.

Дивитись онлайн серіал Акушерка 7 серія від 23-04-2020

Скоро відбудеться судове засідання у справі про смерть Ірини Нікіфорової. І сторона обвинувачення надасть результати ЕКГ загиблої, в якому чітко видно – в Ірини не було синдрому Бругада.

Невже Тетяна помилилася в діагнозі?

8 серія. Ігор і Катя сваряться через Тетяну

Ігор запрошує на презентацію своєї книги доньку Катю, але вона повідомляє, що в цей день відбудеться черговий суд над Тетяною. Дівчина дорікає своєму батькові в тому, що він не з'явився на жодному із засідань.

Дивитись онлайн серіал Акушерка 8 серія від 23-04-2020

Дмитро зізнається Тетяні, що жінка, яка приходила до нього в лікарню, не його сестра. Ольга – колишня дружина Дмитра, та це ще не все секрети, які чоловік приховував від Тетяни.

Дізнайтеся, які ще таємниці зберігаються в минулому Дмитра.

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