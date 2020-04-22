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Акушерка 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ
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Український серіал "Акушерка" стартував на каналі СТБ. Нові 5 і 6 серія розповідають лікарку, яка працює у пологовому будинку, і яку звинуватили у вбивстві, яке вона не скоювала. Дивіться онлайн свіжі епізоди!
Серіал "Акушерка" – це гостросюжетна медична мелодрама. У центрі сюжету – головна героїня Тетяна Скворцова, перед якою постають труднощі: і професійні, і особисті.
Тетяна працює головною лікаркою у пологовому будинку. Робота забирає багато часу, тому дім перетворюється лише на місце, де можна перепочити між робочими змінами. Життя кидає несправедливий виклик, проте Тетяна хоче налагодити не тільки робочі моменти, а й сімейні труднощі.
5 серія. Дмитро починає залицятися до Тетяни
Тетяна опиняється під вартою – її затримали у справі Ірини Никифорової. Жінку починають жорстко допитувати, і адвокат радить їй частково визнати свою провину. Більш того, якщо рідні Тетяни не заплатять, її направлять до слідчого ізолятора. Але на першому судовому засіданні її відпускають під заставу.
Дивитись онлайн серіал Акушерка 5 серія від 22-04-2020
Алла повідомляє Ігорю, що Тетяна знає про їхній адюльтер – жінка знайшла сережку подруги в халаті чоловіка. Ігор вирішує поговорити з дружиною і порозумітися, але Тетяна все ж розриває стосунки зі зрадником. Ігор переїжджає жити до Алли…
Тоня, співробітниця, яку колись звільнила Скворцова, починає просити милостиню на вулиці. Дівчина вагітна, і Тетяна вирішує допомогти Тоні, бо відчуває провину. Як це рішення вплине на життя головної героїні?
6 серія. Дмитро намагається захистити кохану
У Каті Скворцової струс мозку після аварії, яку влаштували її однокласники, а її хлопець Вадим вижив лише завдяки оперативним діям дівчини. Тетяна та Ігор приходять навідати доньку, і вона змушує батьків розповісти про справжні причини їхнього розлучення.
Дивитись онлайн серіал Акушерка 6 серія від 22-04-2020
На другому судовому засіданні Тетяна починає підозрювати, що подруга Алла підставила її в розслідуванні. А також дізнається, що величезну заставу вніс зовсім не її чоловік Ігор, а охоронець і свідок Дмитро Григор'єв.
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