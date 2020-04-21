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Акушерка 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ
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Український серіал "Акушерка" стартував на каналі СТБ. Нові 3 і 4 серія розповідають головну лікарку пологового будинку, яку звинуватили у злочині. Дивіться онлайн свіжі епізоди!
Серіал "Акушерка" – це гостросюжетна медична мелодрама. У центрі сюжету – головна героїня Тетяна Скворцова, перед якою постають труднощі: і професійні, і особисті.
Тетяна працює головною лікаркою у пологовому будинку. Робота забирає багато часу, тому дім перетворюється лише на місце, де можна перепочити між робочими змінами. Життя кидає несправедливий виклик, проте Тетяна хоче налагодити не тільки робочі моменти, а й сімейні труднощі.
3 серія. Тетяна не може припинити думати про смерть Ірини
Тетяні стає важко працювати – вона не може забути про ту ніч, коли померла Ірина Нікіфорова. Вона настільки стурбована цією ситуацією, що починає перечитувати власну історію хвороби. У Тетяни теж синдром Бругада, як і у дружини Никифорова, але завдяки колезі Олександру Васильовичу їй вдалося народити Катюшу.
Дивитись онлайн серіал Акушерка 3 серія від 21-04-2020
До Тетяни приходить охоронець Дмитро, але застає в будинку лише її чоловіка Ігоря. Він просить чоловіка дати йому номер Тетяни, бо хоче їй допомогти. Дмитро – один зі свідків того, що головна героїня не вбивала Ірину, а лише намагалася їй допомогти. І тепер він хоче зробити все для того, щоб захистити сміливу жінку від судових розглядів.
Нікіфоров обговорює з партнерами землю біля пологового будинку, яку він хоче використовувати для власного бізнесу. Єдина перешкода на шляху до його мети – головний лікар Тетяна Скворцова, і тепер Нікіфорову потрібно зробити все, що посадити жінку за нібито вбивство своєї дружини.
4 серія. Ігор починає зраджувати Тетяні з її подругою
У будинку Скворцових панує напружена атмосфера: Ігорю набридли розмови про проблеми Тетяни на роботі, і він починає зриватися на свою дружину.
Дивитись онлайн серіал Акушерка 4 серія від 21-04-2020
Знахарка, яка першою приймала пологи в Ірини Никифорової, прийшла у відділення поліції до слідчого Михайла. Жінка запевняє, що Ірина була жива під час кесаревого розтину та навіть голосно стогнала. Однак слідчий не знає, що люди Нікіфорова змусили знахарку дати неправдиві свідчення.
Тетяна продовжує шукати докази того, що в Ірини був синдром Бругада. На жаль, після смерті складно діагностувати це захворювання, тому довести, що Ірина була нездорова – практично неможливо. Але Тетяна вірить, що зможе відновити справедливість і повернути своє крісло головного лікаря.
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