Акушерка 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ

Український серіал "Акушерка" стартував на каналі СТБ. Прем'єрні 1 і 2 серія розповідають головну лікарку пологового будинку, яку звинуватили у злочині. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Серіал "Акушерка" – це гостросюжетна медична мелодрама. У центрі сюжету – головна героїня Тетяна Скворцова, перед якою постають труднощі: і професійні, і особисті.

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Тетяна працює головною лікаркою у пологовому будинку. Робота забирає багато часу, тому дім перетворюється лише на місце, де можна перепочити між робочими змінами. Життя кидає несправедливий виклик, проте Тетяна хоче налагодити не тільки робочі моменти, а й сімейні труднощі.

1 серія. Тетяні доведеться обирати між роботою та чоловіком

Чоловік Тетяни незадоволений стилем життя дружини

Тетяна Скворцова – самовіддана докторка, яка кожен день допомагає дітям з'являтися на світ. Іноді їй доводиться братися за складні випадки та буквально рятувати життя мами та дитини. Але попри блискучу репутацію і кар'єру, в інших сферах у Тетяни все не так добре. Донька Катя відмовляється йти по стопах мами та вступати до медичного університету. А чоловік Ігор більше не може терпіти те, що Тетяна не приділяє часу їхній родині. Та й до того ж, вона забула про день народження Ігоря та ігнорує його прохання поговорити з Катею про її майбутнє.

Дивитись онлайн серіал Акушерка 1 серія від 20-04-2020

Подруга пропонує небезпечну аферу У Тетяни є подруга Алла, коханка впливового бізнесмена, яка пропонує жінці розширити територію лікарні та приєднати сусідню земельну ділянку. А на її місці побудувати приватну клініку-курорт за гроші олігархів і стати акціонерами. Але Тетяна не може піти на таке – вона хоче, щоб клініка була загальнодоступною. Проте амбітні плани Алли відійдуть на другий план. Виявиться, що в її коханця Гліба Нікіфорова є вагітна дружина, про яку Алла нічого не знала. Більш того, бізнесмен хвилюється за здоров'я дружини Ірини, яка не вірить в традиційну медицину. І просить Тетяну Скворцову умовити Ірину лягти в лікарню на збереження. Тим більше, що в Ірини Никифорової важке захворювання серця і народжувати їй потрібно суворо під наглядом спеціаліста.

Між Аллою і Ігорем пробігає іскра Попри свою обіцянку прийти на святкування дня народження чоловіка, Тетяна знову вирушає рятувати життя однієї з породіль. І поки вона виконує свій лікарський обов'язок, її чоловік ділиться зі своїми друзями гарною новиною – Ігор нарешті завершив свій роман. На вечірці також присутня й Алла, яка починає проявляти симпатію до чоловіка подруги. Чи обернеться це романом між Ігорем і Аллою?

2 серія. У Каті Скворцової починаються проблеми в школі

Катя бреше батькам заради друзів

У Каті Скворцової починаються проблеми в школі: однокласники знущаються з дівчини через її захоплення музикою і небажання вступати до медичного університету. Однак пізніше розуміють, що обійшлися з дівчиною дуже жорстоко, та запрошують разом з ними весело відпочити на дачі. Катя вирішує збрехати батькам, що піде на шкільну дискотеку, щоб провести вечір з приятелями. Але Катя ще не знає, чим обернеться для неї вечірка з друзями…

Дивитись онлайн серіал Акушерка 2 серія від 20-04-2020

Бізнесмени починають полювання на землю біля пологового будинку

На Тетяну чекають нові проблеми: високопоставлені люди просять її віддати землю біля пологового будинку приватному бізнесу, але жінка відмовляється. Тетяні Скворцовій дають зрозуміти – в майбутньому для неї це обернеться великими проблемами.

Ігор дізнався, що його новий роман забракували видавці. Але Алла, яку він випадково зустрічає на вулиці, підбадьорює його та запевняє – книгу обов'язково опублікують. Алла запрошує Ігоря на спільну вечерю додому та починає залицятися до чоловіка своєї кращої подруги. Та Ігор зовсім не проти забутися в обіймах ефектної Алли.

Тетяні доведеться рятувати відразу декілька життів Таня, розуміючи, що Катя не на дискотеці, а відпочиває в однокласника на дачі, їде за донькою. У закрите заміське селище не пускають без згоди жителів, і на шляху Тетяни постає упертий охоронець. А тут ще й лунає дивний дзвінок: Ірина Нікіфорова, яка раніше відмовилася народжувати під наглядом Скворцової, народжує в будинку знахарки. Тепер Тетяні потрібно знайти свою доньку і не дати померти дружині впливового бізнесмена. Чи вийде це у неї?

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