Акушерка 11, 12 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на СТБ

Український серіал "Акушерка" йде на телеканалі СТБ. Фінальні 11 і 12 серія розкажуть всю правду, що відбувається у житті лікарки, яку звинуватили у вбивстві, яке вона не скоювала. Дивіться онлайн фінальні епізоди!

Серіал "Акушерка" – це гостросюжетна медична мелодрама. У центрі сюжету – головна героїня Тетяна Скворцова, перед якою постають труднощі: і професійні, і особисті.

Попередні 9 і 10 серії

Тетяна працює головною лікаркою у пологовому будинку. Робота забирає багато часу, тому дім перетворюється лише на місце, де можна перепочити між робочими змінами. Життя кидає несправедливий виклик, проте Тетяна хоче налагодити не тільки робочі моменти, а й сімейні труднощі.

11 серія. Тетяна впадає в депресію через розлучення

Тетяна в депресії через Дмитра: її турбує, що в його будинку живе колишня дружина Ольга. Тепер Скворцова впевнена, що повинна розлучитися з Дмитром. Але як йому сказати про це?

Дивитись онлайн серіал Акушерка 11 серія від 28-04-2020

Але незабаром від проблем в особистому житті головну героїню серіалу Акушерка відволіче нова пацієнтка – 20-річна Яна.

У дівчини відшарування матки та їй терміново потрібно робити операцію, щоб врятувати життя їй та дитині. Але Яна відмовляється давати згоду на кесарів розтин, адже батько дитини не сплатить її лікування. Як вчинять Тетяна та Олександр Васильович?

12 серія. Чи зможуть герої знайти своє щастя?

Катя Скворцова приходить в гості до батька та Алли і дізнається, що вони заручені. Дівчина не зраділа цій новині та не приховує своєї неприязні стосовно Алли.

Дивитись онлайн серіал Акушерка 12 серія від 28-04-2020

Тетяна Скворцова поспішає повідомити Дмитру, що у нього буде від неї син. Але господиня квартири, яку орендував чоловік, повідомляє, що Дмитро переїхав.

Ця новина шокує Тетяну – здається, вона втратила любов всього свого життя. Чи зможе Таня повернути чоловіка? І чи дізнається він про вагітність коханої?

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