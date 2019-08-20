Акула вирвала величезний улов з рук рибалки: екстремальне відео

Американець на ім'я Роб Горт завзятий рибалка, який не один рік рибалить біля узбережжя американського штату Флорида. Але недавно з ним сталася настільки шокуюча ситуація, що він не міг не поділитися цим зі світом.

Так, Роб Горт виклав в мережу відеоролик, на якому величезна акула-молот буквально вириває здобич з рук рибалки. Чоловік розповів, що зловив велику рибу – атлантичного тарпона, який, за приблизними підрахунками, важив понад 80 кілограмів. Однак витягти його з води Горт не зміг.

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До рибалки наблизилася 4-метрова хижачка (на відео видно її плавник), яка вхопила рибу за хвіст. Після короткої сутички, під час якої кожен тягнув улов до себе, Горт вирішив здатися. Чоловік, який пережив серйозний шок, каже, що хотів зробити фотографію з тарпоном і відпустити його на свободу.

Згідно із законом, спійманих тарпонів слід випускати на волю, якщо їхня довжина сягає понад 1,1 метра.

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