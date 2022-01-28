Актуально взимку: як відновити ламке волосся

Ламкість і крихкість – проблеми, до яких може бути схильне волосся будь-якого типу, а особливо, коли на вулиці мороз. Як повернути волоссю красу і здоров'я?

Виберіть шампунь з м'якою, нейтральною формулою, який не пересушуватиме пасма. Зверніть увагу на засоби з безсульфатними формулами та натуральними складами, пише salonsecret.

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Реконструкція волосся в домашніх умовах має починатися з підбору правильних доглядових засобів, а також з правильного раціону та вітамінів. Головний вітамін для росту та краси волосся – вітамін В5 або пантотенова кислота. Його багато в таких продуктах, як: вівсянка, печінка, цвітна капуста, серце, куряче філе, молоко, гречка, фундук.

Відновити волосся, що січеться, в домашніх умовах допоможе олія. Вона робить кінчики гнучкими та еластичними. Для терапії ламкого волосся в домашніх умовах можна використовувати кокосову, реп'яхову, оливкову, обліпихову, мигдальну олію. Якщо волосся схильне до сплутування і через це часто рветься і ламається в процесі розчісування, на допомогу прийдуть спеціальні засоби для гладкості і м'якості.

Як відновити ламке волосся

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