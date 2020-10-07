Актуально восени: представлено парасолю з магнітним тримачем для смартфона

В Японії придумали парасольку, яка дозволяє зручно користуватися смартфоном у дощову погоду. Для цього у її ручку вбудований магнітний тримач для гаджета або селфі-палки.

Тримач забезпечує кут повороту 540° і дозволяє користувачам робити фотографії з будь-якого ракурсу.

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Коли немає дощу, парасольку також можна використовувати замість підставки для смартфона або селфі-палки.

Парасолька Sumaho Kasa виготовлена з легкого, але міцного матеріалу. Її конструкція дозволяє легко прикріпити та від'єднати телефон від тримача. Аксесуар представлений у 2 варіантах: укорочений, складаний і довгий з двома тримачами.

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