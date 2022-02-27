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Актуальні дані про залізничне сполучення та працюючі вокзали: карта від Укрзалізниці

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Актуальні дані про рух поїздів Укрзалізниці - фото 1
Актуальні дані про рух поїздів Укрзалізниці

В Укрзалізниці продовжують публікувати актуальні новини для пасажирів. Зокрема у мережі з'явилася карта, на якій можна побачити, які станції працюю, а які – ні. Також показані напрямки, які наразі недоступні до подорожі та вокзали, які не працюють.

На своєму телеграм-каналі Укрзалізниця поділилася корисною картою. З її допомогою можна зрозуміти, які станції у містах працюють та де можна сісти на поїзди.

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Актуальна карта роботи Укрзалізниці

Актуальні дані про залізничне сполучення та працюючі вокзали: карта від Укрзалізниці - фото 498999

Також відомо, що:

  • починаючи з 27 лютого з технічних причин тимчасово не курсуватиме приміський поїзд 6311/6314 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель;
  • з 27 лютого цього року тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди № 6545 сполученням Сянки – Чоп та № 6546 сполученням Чоп – Мукачево;
  • з 27 лютого цього року, тимчасово не курсуватиме приміський поїзд № 6135 сполученням Стрий – Самбір;
  • починаючи з 28 лютого цього року, тимчасово не курсуватиме приміський поїзд № 6315/6310 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель;
  • також з 28 лютого цього року, тимчасово не курсуватиме приміський поїзд № 6132 сполученням Самбір – Стрий.

В Укрзалізниці просять пасажирів ураховувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних напрямках.

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