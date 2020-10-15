Актриси Голлівуду поскаржилися на поцілунки з Робертом Дауні-молодшим і Метью МакКонахі

Нещодавно Кейт Хадсон стала гостею подкасту Гвінет Пелтроу Goop. У розмові актриси торкнулися теми екранних поцілунків і зізналися, що далеко не завжди вони були приємними.

"З ким у тебе був найкращий поцілунок на зйомках?", – запитала Гвінет Кейт. І та відповіла: "Знаєш, мені здається, у мене не було найкращих поцілунків. Згадую зйомки з Метью МакКонахі. Кожен раз ці сцени знімалися в невідповідних умовах. Постійно щось відбувалося: то вітер, то соплі, то ще щось. Коли ми цілувалися на зйомках Золота дурнів, ми були в морі, і у нього все обличчя було в соплях", – поділилася Кейт.

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На питання Гвінет, чи не було у Кейт відчуття, ніби вона цілує брата, актриса відповіла негативно. Зате Пелтроу згадала поцілунки з Робертом Дауні-молодшим у Залізній людині і Месниках і зазначила, що як раз їй це почуття заважало.

"Я думала: так ви знущаєтеся. Це буквально було як поцілунок з братом!". Актриси закінчили розмову на позитивній ноті, і Хадсон все-таки розкрила один зі своїх улюблених поцілунків на екрані, хоча ця сцена так і не потрапила у фільм. "Хоча знаєш, хто добре цілувався? Правда, ти цього не бачила, тому що цей момент вирізали. Це був Біллі Крудап. Біллі був хороший", – поділилася Хадсон.

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