Акторка Ольга Сумська виставила на благодійний аукціон свою вишиванку

Ольга Сумська долучилася до акторського благодійного аукціону, мета якого зібрати кошти на 5 карет швидкої допомоги. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Акторка виставила свій лот – вишивана сорочка. Це ручна робота з оригінальним борщівським орнаментом, яку створили місцеві майстрині. Ольга Сумська придбала цю вишиванку колись у місті Яремче.

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Усі кошти від продажу перекажуть на придбання машин швидкої допомоги.

Стартова ціна лота – 5 000 гривень, мінімальний крок – 500 гривень.

Під час цього благодійного аукціону, можна придбати лоти від інших відомих українських акторів!

"Вірю, що вона принесе радість та щастя її майбутній власниці", – прокоментувала Ольга Сумська.

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