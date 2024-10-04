Акторка Дженніфер Еністон прочитала свою книгу улюбленим собакам

55-річна американська акторка, кінорежисерка і продюсерка, а тепер ще й письменниця Дженніфер Еністон нещодавно презентувала свою нову книгу для дітей "Клайдео пробує життя на зуб". Вона прочитала її для своєї найвідданішої аудиторії.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала кумедне відео, де вона сидить з книжкою перед своїми чотирма собаками, котрі лежать на дивані, і озвучує їм історію головного героя.

До слова: YAKTAK та Святослав Вакарчук випустили дуетну пісню "На нічному небі"

За сюжетом, Клайдео – улюблений пес родини Клайдів, де кожен, крім тварини, має улюблену справу. Клайдео ж не подобається нічого. Він не любить серфінг, як його дядько, не отримує задоволення від малювання із зав'язаними очима, як його двоюрідний брат, не хоче викопувати кістки динозаврів, як його тітка. Клайдео перебуває в постійних пошуках свого захоплення, проте нічого не викликає в нього радості.

Книга "Клайдео пробує життя на зуб"

Барвисті ілюстрації в книзі – справа рук американського дизайнера Бруно Джейкоба.

Схоже, я обвела цю аудиторію навколо пальця, – підписала акторка відео, записане в розкішній вітальні її особняка в Бель-Ейр вартістю $21 мільйон.

Дженніфер сидить на дерев'яній табуретці в чорній сукні середньої довжини, яку вона доповнила прозорими окулярами-авіаторами і чорними в'єтнамками. У кадрі видно велику і комфортну кухню знаменитості, поруч із її невеликим винним погребом, та камін.

Цікаво: "Ніч яка місячна": Артем Пивоваров та KOLA представили новий атмосферний трек