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Актори серіалу Кріпосна стали учасниками шоу Танці з зірками 2019: відео

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Танці з зірками 2019 - фото 1
Танці з зірками 2019

У мережі триває #танціззіркамиchallenge, під час якого ми дізнаємося імена учасників нового сезону шоу "Танці з зірками". Цього разу виклик прийняли актори українського серіалу "Кріпосна" та ведуча "Сніданку з 1+1".

Участь у "Танцях з зірками" беруть участь ті зірки, яким кидають танцювальний виклик їхні колеги. Своє "так" уже сказали ведучий Володимир Остапчук, акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко та актор Михайло Кукуюк. Цього разу на челендж відповіли нові зірки.

Отож, у новому сезоні на паркет шоу вийдуть:

  • ведуча ранкового шоу Людмила Барбір;

Актори серіалу Кріпосна стали учасниками шоу Танці з зірками 2019: відео - фото 343778

  • зірка серіалу "Кріпосна" та "У неділю зранку зілля копала" Ксенія Мішина;
Актори серіалу Кріпосна стали учасниками шоу Танці з зірками 2019: відео - фото 343785
  • головний актор серіалу "Кріпосна" Олексій Яровенко.
Актори серіалу Кріпосна стали учасниками шоу Танці з зірками 2019: відео - фото 343786

Новоспечені учасники передали #танціззіркаміchallenge телеведучому, рестораторові Даніелю Салему і співачці Славі Камінській. Кого з них обере дискобол і хто стане наступним учасником шоу – дізнаємося зовсім скоро.

Це цікаво: Хто такий новий суддя шоу Танці з зірками 2019 Франціско Гомес

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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