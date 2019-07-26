Актори серіалу Кріпосна стали учасниками шоу Танці з зірками 2019: відео

У мережі триває #танціззіркамиchallenge, під час якого ми дізнаємося імена учасників нового сезону шоу "Танці з зірками". Цього разу виклик прийняли актори українського серіалу "Кріпосна" та ведуча "Сніданку з 1+1".

Участь у "Танцях з зірками" беруть участь ті зірки, яким кидають танцювальний виклик їхні колеги. Своє "так" уже сказали ведучий Володимир Остапчук, акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко та актор Михайло Кукуюк. Цього разу на челендж відповіли нові зірки.

Отож, у новому сезоні на паркет шоу вийдуть:

ведуча ранкового шоу Людмила Барбір;

зірка серіалу "Кріпосна" та "У неділю зранку зілля копала" Ксенія Мішина;

головний актор серіалу "Кріпосна" Олексій Яровенко.

Новоспечені учасники передали #танціззіркаміchallenge телеведучому, рестораторові Даніелю Салему і співачці Славі Камінській. Кого з них обере дискобол і хто стане наступним учасником шоу – дізнаємося зовсім скоро.

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