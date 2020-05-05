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Актор з Гри престолів встановив рекорд з паверліфтингу

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Гора з Гри престолів - фото 1
Гора з Гри престолів / vokrugsveta

Актор Гафтор Бйорнссон побив світовий рекорд у становій тязі. Дивіться, як це було!

Зірка Гри престолів Гафтор Бйорнссон встановив світовий рекорд у важкій атлетиці, піднявши 501 кг у становій тязі.

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Рекорд з паверліфтингу він побив у своєму спортзалі в Ісландії. Він заявив, що "немає нічого кращого, ніж доводити, що люди не мають рації: так багато людей не вірили в мене, так багато людей говорили: 501 кг ніколи не підніметься. Але у мене також була велика підтримка".

Раніше рекорд був поставлений британцем Едді Холом, який в 2016 році підняв 500 кг у становій тязі. Нагадаємо, Бйорнссон зіграв в культовому серіалі сера Грегора "Гору" Клейгана.

Актор з Гри престолів встановив рекорд з паверліфтингу - фото 402110

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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