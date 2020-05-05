На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Актор з Гри престолів встановив рекорд з паверліфтингу
-
- 11
Актор Гафтор Бйорнссон побив світовий рекорд у становій тязі. Дивіться, як це було!
Зірка Гри престолів Гафтор Бйорнссон встановив світовий рекорд у важкій атлетиці, піднявши 501 кг у становій тязі.
І ще: Відпусти і забудь: Ар'я Старк знялась у крутій рекламі Audi e-tron Sportback
Рекорд з паверліфтингу він побив у своєму спортзалі в Ісландії. Він заявив, що "немає нічого кращого, ніж доводити, що люди не мають рації: так багато людей не вірили в мене, так багато людей говорили: 501 кг ніколи не підніметься. Але у мене також була велика підтримка".
Раніше рекорд був поставлений британцем Едді Холом, який в 2016 році підняв 500 кг у становій тязі. Нагадаємо, Бйорнссон зіграв в культовому серіалі сера Грегора "Гору" Клейгана.
Читайте також: Джейсон Момоа насправді худий і лисий: відео з актором розбурхало мережу
-
17:22Названий найкращий напій для підвищення чоловічої сили
-
17:20Привітання з Днем ангела Юрія 2020: вірші, смс та проза на іменини
-
17:14Вагітна Кеті Перрі приміряла образ туалетного паперу
-
16:51Актор з Гри престолів встановив рекорд з паверліфтингу
-
16:43Карантин стане причиною шаленої популяризації велосипедів в Європі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:32Україна з висоти польоту: добірка дивовижних фото, які вас вразять
-
16:2153-річний Майк Тайсон на тренуванні вразив мережу
-
16:13Білка очолила тренди YouTube: дивіться кумедний кліп, присвячений карантину
-
15:53Створена кавомашина для фанатів Porsche 911: вона виглядає приголомшливо
-
15:41Apple запустила повноцінну веб-версію Apple Music
-
15:25Памела Андерсон без білизни показала всю свою красу
-
14:53Новий iPhone SE порівняли з iPhone 11 Pro Max: хто розбився першим?
-
14:43Привітання з Днем матері 2020 в прозі: вітання мамі своїми словами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:32Ці продукти добре впливають на якість сну
-
14:16Які авто найрідше і найчастіше ламаються в дорозі
-
14:05У Києві відкрили перші ринки: карта базарів, які вже запрацювали
-
14:00Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
13:55Люди цих знаків Зодіаку справжні енергетичні вампіри
-
13:49Наталя Могилевська засвітила груди на пікантних фото без білизни
-
13:30Суворий карантин: зірка Месників Кріс Еванс епічно підстриг свого собаку (фото)
-
13:13Американець оселився на час карантину в закритому парку Disney
-
12:55Вибери сонце на картинці та дізнайся свою позитивну рису: простий тест
-
12:45У NASA долучилися до Дня Зоряних війн, показавши крижану Зірку Смерті: фото
-
16:32Україна з висоти польоту: добірка дивовижних фото, які вас вразять
-
14:00Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
12:36Коли метро в Україні відновить роботу: Шмигаль розкрив план уряду
-
11:02Ivan NAVI – Холодна ніч: дивіться кліп на новий запальний трек
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 5 травня
-
07:16Погода в Україні 5 травня: дощі та посилення вітру
- 04 травня
-
21:24Названі країни ЄС, де пік коронавірусу ще попереду
-
18:55Київ накрили потужні зливи, подекуди з градом: фото затоплених вулиць
-
17:00Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці
-
13:24Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з послабленнями: що відкриють 11 травня
-
10:56Raketa переходить на платну доставку з 4 травня: відома ціна
-
09:24Золота Дзига 2020: оголошено найкращий український фільм
-
07:25Погода в Україні 4 травня: у яких областях найхолодніше
- 03 травня
-
21:47Як карантин вплинув на сексуальне життя людей з різних країн: пікантне дослідження
-
18:45Ця пандемія: Netflix випустив документальний серіал про коронавірус
-
15:50Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
-
12:18Чи справді коронавірус викликає безпліддя: відповідь експертів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 3 травня
- 02 травня
-
21:23Що скаже чоловік? Оля Полякова оголила груди на карантинному селфі (18+)
-
18:14Цікаві факти про Джоан Роулінг і Гаррі Поттера, які варто знати кожному фанату
-
15:00Комунальні послуги, пенсії, карантин: нові зміни для українців у травні
-
12:197 домашніх занять, які допоможуть вам зняти напругу та стрес
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня
- 01 травня
-
21:546 найпоширеніших проблем у сексі: як їх усунути
-
19:05Еволюція гурту Потап і Настя: як змінювалися Олексій Потапенко та Настя Каменських