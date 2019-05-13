Актор з Гри престолів розсмішив фанатів фото зі зйомок

Зірка Гри престолів Пілу Асбек розвеселив прихильників кумедним кадром зі зйомок серіалу. Не надто позитивний герой на екрані зовсім інший у реальному житті!

37-річний данський актор Пілу Асбек, який грає Еурона Грейджоя у Грі престолів, поділився на своєму Instagram-акаунті веселим фото зі зйомок. До слова, за Асбеком стежать більш як 445 тисяч користувачів, тому кадр став справжньою несподіванкою. Річ у тому, що Пілу постав перед фанатами без штанів, але з парасолькою, натякнувши, що 5 епізод 8 сезону Гри престолів варто переглянути.

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"Що я можу сказати? Щасливого понеділка і, будь ласка, насолодіться 5 серією Гри престолів...", – багатозначно написав він.

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Глядачі Гри престолів вже знають, що дописи улюблених і не дуже акторів в соцмережах перед певними серіями наштовхують на думку, що з ними щось трапиться. І це справді так, адже у новій серії розгромили не лише флот Грейджоя залізнонароджених, а й убили самого пірата. До слова, зробив це його "конкурент" на серце Серсеї.

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