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Актор Кварталу 95 потролив російську туристку, яка скиглила через "бавовну" в Криму

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Актор Кварталу 95 потролив російську туристку, яка скиглила через "бавовну" в Криму - фото 1

Після вибухів на аеродромі "Саки", що пролунали в Криму 9 серпня у мережі стало вірусним відео туристки, яка скаржилася, що змушена покидати півострів. На цей ролик уже з'явилася кумедна пародія.

Свою версію відео "Взагалі не хочу їхати з Криму" зняв актор студії "Квартал 95" Юрій Великий. Користувачі мережі оцінили ролик Юрія Великого, який за добу зібрав на YouTube близько 1,5 мільйона переглядів.

До слова: Нейромережа Midjourney показала свою версію "бавовни" в окупованому Криму

Так, комік у своїй пародії потролив російську туристку, яка відпочивала в окупованому Криму та влаштувала істерику через вибухи у Новофедорівці. У кадрі жінка через сльози говорила, що виїжджає з півострова через "бавовну".

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