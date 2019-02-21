Актор Х'ю Джекман попав до Книги рекордів Гіннеса

Акторів Х'ю Джекмана і Патріка Стюарта внесли до Книги рекордів Гіннеса. Їх відзначили за найтривалішу у кіно кар'єру супергероїв Marve. Про це зазначається на сторінці у Twitter Guinness World Records.

Відомо, що Джекман виконував роль Росомахи, водночас, як Стюарт – професора Чарльза Ксав'є. Їхня участь у кіно тривала 16 років і 228 днів.

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У 2000 році вийшов фільм "Люди Ікс", в якому з'явилися обидва актори. А у 2017 році вони востаннє співпрацювали на знімальному майданчику фільму "Логан".

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