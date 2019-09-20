Актор Голлівуду зустрівся з зіркою Кварталу 95 у Києві

У Київ прилетів популярний актор Денні Трехо, відомий за роллю у фільмі Мачете. Зірку в київському аеропорту зустрів актор студії Квартал 95 Олександр Пікалов.

Саме на сторінці Кварталу в Instagram з'явилося спільне фото Трехо і Пікалова.

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На фото чоловіки тиснуть один одному руки, дивлячись при цьому в камеру. За їхніми спинами розташувалися ще троє "кремезних хлопців". Також Пікалова і Трехо помітили у президентському кварталі. Трехо вперше приїхав до Києва, щоб відвідати фестиваль сучасної поп-культури Comic Con Ukraine 2019. Він триватиме у вихідні, 21 і 22 вересня, на київському Арт-заводі Платформа.

Зазначимо, що Денні Трехо стане не єдиною зіркою заходу. Відомо, що Comic Con Ukraine 2019 відвідає актор із Назад у майбутнє. Зірку вже помітили в київському аеропорту.

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