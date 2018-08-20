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Активістку руху MeToo звинуватили в розбещенні неповнолітнього

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Азія Ардженто стала героїнею нового скандалу - фото 1
Азія Ардженто стала героїнею нового скандалу

Актрису і режисера Азію Ардженто, одну з перших активісток руху #MeToo, звинуватили в домаганні.

Згідно з документами, отриманими редакцією, Азія виплатила акторові та музиканту Джиммі Беннету приблизно $ 380 тисяч через півтора року після того, як спокусила його.

І ще: Друг Вайнштейна присвятив йому сумну пісню

Інцидент трапився в готелі в Каліфорнії в 2004 році. Неповнолітньому Джиммі на той момент було 17 років, а Ардженто – 37. Надійні джерела The New York Times, знайомі зі справою, підтвердили, що всі документи справжні.

Повідомляється, що спочатку Беннет збирався подати до суду на Ардженто з вимогою відшкодувати моральний збиток розміром у $ 3,5 мільйона. За його словами, через сексуальні домагання з боку актриси він відчуває страх і позбувся заробітку. Беннет стверджує, що пережита психічна травма негативно вплинула на його працездатність і його прибуток знизився з $ 2,7 мільйона до $ 60 тисяч. Ардженто погодилася виплатити йому гроші, не доводячи справу до судового втручання.

Беннет і Ардженто познайомилися в 2004 році на зйомках її фільму "Курчата". Тоді йому було 7 років. Азія виконала роль матері-повії, а Джиммі зіграв її сина. Там у них зав'язалися дружні стосунки (навіть родинні, в соцмережах вони часто називали один одного "мамою" і "сином"), які пізніше і привели Беннета в готель "Рітц-Карлтон".

Нагадаємо, Азія Ардженто була однією з перших жінок, які звинуватили скандального продюсера Харві Вайнштейна у сексуальних домаганнях. На Каннському кінофестивалі вона вимовила потужну промову проти харасменту в кіноіндустрії й отримала величезну підтримку. Більшість похвалили її за те, що вона висловила свій протест не тільки Вайнштейну, але і найбільшій шкоді культурної сфери, яка існує всередині фестивальної та розважальної індустрії.

Актриса Роуз МакГоуен, лідер руху #MeToo, дізнавшись про історію з Ардженто і Беннета, написала, що їх об'єднував спільний біль від домагань Вайнштейна і тепер її серце розбите.

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Джерело: nytimes
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