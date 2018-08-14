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Друг Вайнштейна присвятив йому сумну пісню

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Друг Вайнштейна у пісні розповів, що він не знав про домагання - фото 1
Друг Вайнштейна у пісні розповів, що він не знав про домагання / gettyimages

Джеймс Долан, власник баскетбольного клубу Knicks і давній друг голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, обвинуваченого в сексуальних домаганнях, присвятив йому пісню.

Трек називається I Should've Known, що перекладається як "Я повинен був знати". Долан виконав пісню в прямому ефірі на телеканалі Fox 5 News разом зі своєю групою The Straight Shot.

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Як стверджує джерело, близьке до Долана, цей трек - спроба впоратися з почуттям провини, яке він відчуває в зв'язку зі звинуваченнями в домаганні. У пісні він співає про те, що повинен був протистояти домаганням та зупинити Вайнштейна. Зокрема, в тексті йдеться про те, що продюсер всім брехав і ніхто нічого не знав про те, що відбувалося насправді.

Але попри це, жертви Харві Вайнштейна стверджують, що Долан був в курсі того, що відбувається. У судових позовах зафіксовано: "Долан знав про те, як Вайнштейн поводиться з жінками, і знав, що сексуальні зловживання були. Це йому було відомо з особистих відносин з продюсером".

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Джерело: foxnews
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