Акробат пройшов по тросу над активним вулканом: відеофакт

Американський канатоходець і акробат Нік Валленда пройшов по тросу, натягнутому над активним вулканом Масая в Нікарагуа. Дивіться відео, від якого сироти по шкірі!

Відео, на якому він виконує небезпечний трюк, Валленда опублікував у твіттері.

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Прохід над вулканом, який ще називають "Паща диявола", тривав 31 хвилину.

What would you be thinking if you were in Nik's shoes right now? #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/uXFQH2ujWD — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020

Для виконання трюку акробату довелося надіти респіратор, щоб захистити себе від випарів, і страховку. Як стверджує Нік, це була найстрашніша прогулянка по канату в його житті (і найдовша).

Off the wire and into the history books! What an incredible moment for Nik as he just touched down on the other side of the Masaya Volcano! Congratulations! #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/osN2l1A3bB — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020

Валленда – канатоходець у сьомому поколінні. Вперше по натягнутому тросу Нік пройшовся, коли йому було всього 13 років.

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