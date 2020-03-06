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Акробат пройшов по тросу над активним вулканом: відеофакт

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Канатоходець пройшовся над вулканом - фото 1
Канатоходець пройшовся над вулканом

Американський канатоходець і акробат Нік Валленда пройшов по тросу, натягнутому над активним вулканом Масая в Нікарагуа. Дивіться відео, від якого сироти по шкірі!

Відео, на якому він виконує небезпечний трюк, Валленда опублікував у твіттері.

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Прохід над вулканом, який ще називають "Паща диявола", тривав 31 хвилину.

Для виконання трюку акробату довелося надіти респіратор, щоб захистити себе від випарів, і страховку. Як стверджує Нік, це була найстрашніша прогулянка по канату в його житті (і найдовша).

Валленда – канатоходець у сьомому поколінні. Вперше по натягнутому тросу Нік пройшовся, коли йому було всього 13 років.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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