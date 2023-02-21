Зінченко зробив подарунок маленькому вболівальнику – емоційне відео

Після поєдинку проти "Астон Вілли" український футболіст Олександр Зінченко подарував свою ігрову футболку хлопчику, який зробив спеціальний плакат для футболіста у кольорах прапора України. Після чого вболівальник розчулився.

Відео опублікував футбольний клуб "Арсенал" на своїй сторінці в Instagram.

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На ньому видно, як після поєдинку Олександр Зінченко підійшов до трибуни та віддав свою ігрову футболку юному фанату. Річ у тім, що хлопець спеціально зробив для футболіста плакат у кольорах українського прапора, за що й отримав футболку від Зінченка.

Такий подарунок розчулив молодого вболівальника Арсенала, який не зміг стримати сльози радості. Під час цього моменту на знак подяки уся трибуна фанатів лондонського клубу загуділа.

Лондонський Арсенал здобув чергову перемогу у чемпіонаті Англії. Героєм зустрічі став українець Олександр Зінченко, який забив свій перший гол у АПЛ. "Каноніри" в поєдинку обіграли "Астон Віллу" – 4:2. На 61-й хвилині Зінченко феноменальним ударом у дотик з-за меж штрафного майданчика вразив ворота Еміліано Мартінеса, який захищав кольори збірної Аргентини на ЧС-2022 з футболу.

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