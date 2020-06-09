Айсберг, який падає та підіймається на очах, вразив мережу (відео)

Природа не припиняє дивувати людей, а відео з падінням айсберга на Алясці це лише підтверджує. Тут навіть не потрібні спецефекти!

На платформі Reddit користувач з ніком trendz19 поділився захопливим уривком з відео мандрівки Аляскою, який стрімко набирає популярності. За лічені години допис зацінили понад 27 тисяч осіб, а ще майже 500 залишили коментарі.

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"Коли айсберг падає з обриву, він тоне під дією імпульсу, але через те, що щільність айсберга менша, а морська вода важча, то він миттєво випливає, продовжує підійматись вгору, утворюючи стовп! Надзвичайно рідкісний кадр!", – відзначив автор. І справді, видовище нагадує фільм "Початок", адже швидкість змін айсберга вражає, а крихітне судно попереду лише показує всю епічність побаченого.

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