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Айсберг, який падає та підіймається на очах, вразив мережу (відео)

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Падіння айсберга - фото 1
Падіння айсберга

Природа не припиняє дивувати людей, а відео з падінням айсберга на Алясці це лише підтверджує. Тут навіть не потрібні спецефекти!

На платформі Reddit користувач з ніком trendz19 поділився захопливим уривком з відео мандрівки Аляскою, який стрімко набирає популярності. За лічені години допис зацінили понад 27 тисяч осіб, а ще майже 500 залишили коментарі.

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"Коли айсберг падає з обриву, він тоне під дією імпульсу, але через те, що щільність айсберга менша, а морська вода важча, то він миттєво випливає, продовжує підійматись вгору, утворюючи стовп! Надзвичайно рідкісний кадр!", – відзначив автор. І справді, видовище нагадує фільм "Початок", адже швидкість змін айсберга вражає, а крихітне судно попереду лише показує всю епічність побаченого.

When the iceberg falls off the cliff, it sinks due to momentum, but because the density of iceberg is less and the seawater is heavier, the iceberg instantly resurfaces, floats to the surface and continues to rise upward, forming a pillar! Extremely rare capture! from r/BeAmazed

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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