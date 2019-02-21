Айнтрахт – Шахтар онлайн трансляція: де і коли дивитися матч Ліги Європи

Матч між командами Айнтрахт – Шахтар у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться вже в четвер, 21 лютого. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися вирішальний поєдинок та де буде онлайн трансляція!

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, який відбувся в Харкові тиждень тому, Шахтар зіграв з Айнтрахтом внічию (2:2). При цьому практично увесь поєдинок "гірники" провели в меншості через вилучення Тараса Степаненка.

Як це було: Відео голів та огляд матчу Шахтар – Айнтрахт

Відтак, доля українського клубу в турнірі визначиться сьогодні, 21 лютого. До вашої уваги анонс гри!

Коли і де дивитися онлайн АЙНТРАХТ – ШАХТАР

Дата: 21.02.2019

21.02.2019 Коли: 19:55

19:55 Місце: стадіон "Коммерцбанк-Арена", Франкфурт-на-Майні

стадіон "Коммерцбанк-Арена", Франкфурт-на-Майні На якому каналі дивитися матч: Футбол 1

Футбол 1 Де буде онлайн трансляція: сайт OLL.tv

сайт OLL.tv Прогноз букмекерів: 2.06 – 3,8 – 3.7

Донеччан чекає напружений поєдинок, адже їм потрібно здобути перемогу в гостях або ж зіграти в результативну нічию з рахунком 3:3 і більше. Команда Паулу Фонсеки вміє налаштовуватися на гру, але й Айнтрахт не ликом шитий. У першому матчі німці показали пристойний футбол, хоча, можливо, якби "гірники" були на полі в повному складі – результат теж був би інакшим.

Хай там що, на виїзді Шахтар має вирішити кадрові проблеми і викластися на максимум. Зазначимо, що в Німеччині не зможе зіграти дискваліфікований Тарас Степаненко, а також Сергій Кривцов, який перебрав жовтих карток. На додачу, Фонсека заявив про те, що в стартовому складі не варто чекати Максима Малишева і Валерія Бондаренка.

Степаненко не зіграє в матчі-відповіді

Букмекери більше вірять у перемогу Айнтрахта, і їх можна зрозуміти: шальки терезів поки що на боці німців, які зіграють на домашній арені. Так, на перемогу господарів контора Bwin дає коефіцієнт 1,9, на тріумф Шахтаря – 3,8, а на нічию – 3,6. Практично такий же прогноз роблять і в William Hill: тут на перемогу німцецького клубу ставлять 1,95, на звитягу Шахтаря – 3,60, а нічия оцінюється у 3,70.

Ставки

Звісно, Шахтар здатен пройти в наступний етап Ліги Європи, навіть попри не надто обнадійливий прогноз. Бажаємо "гірникам" футбольної фортуни!

Дивіться матч онлайн та підтримуйте свого фаворита!

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