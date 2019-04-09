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Airbus почне встановлювати модулі для пасажирів у вантажних відсіках

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У літаках можуть з'явитися кімнати відпочинку та спортзали - фото 1
У літаках можуть з'явитися кімнати відпочинку та спортзали

Європейський авіабудівний концерн Airbus планує встановлювати пасажирські модулі у вантажних відсіках літаків. Так, вам не привиділося. Саме там, де ми написали. Уявіть, що тепер пасажири будуть мандрувати, відпочиваючи поруч із багажем.

З 2021 року компанія почне пропонувати авіаперевізникам розширити спектр послуг: встановити спальні зони, ігрову кімнату, спортзал або бар.

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Першими модулі отримають лайнери A330 та A350. Виробляти "кімнати" Airbus буде спільно з компанією Safran: вони розробляли їхній дизайн з 2018 року.

За основу розробники взяли бортові кабіни, в яких відпочиває екіпаж. Кожен модуль буде сягати чотирьох метрів у ширину та 2,4 метра у довжину.

У A330 та A350 поміститься до чотирьох таких блоків. Установити їх можна, закріпивши як стандартний вантаж.

Ви б погодилися на подорож у одній з таких кімнат?

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Джерело: aviationweek
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