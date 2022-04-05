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війна

Airbnb позбавив росіян та білорусів можливості бронювати житло будь-де

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Airbnb позбавив росіян та білорусів можливості бронювати житло будь-де - фото 1

Сервіс з бронювання житла Airbnb з початку війни залишався солідарним з Україною й припинив працювати у Білорусі та Росії. Однак у компанії пішли далі.

Як йдеться на сайті Airbnb, з початку березня сервіс не надавав послуги у Білорусі та Росії, а тепер ще й мандрівники з цих двох країн не мають змоги забронювати житло у будь-якому куточку світу.

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Ба більше, бронювання у цих країнах-агресорах, які розпочинаються 4 квітня і пізніше, також скасовані.

Компанія Airbnb призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Це означає, що бронювання житла та вражень у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де, – йдеться у повідомленні.

Airbnb позбавив росіян та білорусів можливості бронювати житло будь-де - фото 502580

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