Як світ допомагає Україні: ситуація на дипломатичному фронті 28 лютого

Як Україні допомагають у війні інші країни

Окупанти продовжують атакувати українські міста, однак все більше країн не залишаються осторонь та намагаються усіляко допомогти Україні. У Міністерстві зовнішніх справ відзвітували про те, як вже реагують на російську агресію міжнародні організації та світові держави.

Станом на 28 лютого українська дипломатія змогла мобілізувати неймовірну антипутінську коаліцію, щоб підтримати України у війні. До неї входять 13 міжнародних організацій та 84 країни, про що повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також у МЗС відзвітували про те, як світ допомагає українцям.

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Військова допомога

Вже понад мільярд доларів США від партнерів надійшло на закупівлю сучасного озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

"США, Канада, Велика Британія, Австралія, ЄС та інші країни надають нам велику кількість переносних зенітно-ракетних комплексів, протитанкових установок, стрілецької зброї, набоїв, засобів розмінування, бронежилетів, шоломів, медичних комплектів, палива для військової техніки", – йдеться у повідомленні.

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Санкції

Активні три пакети санкцій: заморожено половину фінрезервів Центрального банку РФ, накладено обмеження на Сбербанк РФ, фіналізується перелік російських банків для відключення від SWIFT, введено заборону на продаж, постачання та експорт технологій нафтопереробки до Росії, а в деяких країнах навіть припинену видачу віз для росіян.

Російський рубль впав до історичного мінімуму.

Вперше за історію санкції торкнулись президента РФ Володимира Путіна.

32 країни закрили повітряний простір для Росії.

Україна веде активний дипломатичний наступ щодо введення повного ембарго на російські газ та нафту.

В Європі масово зачиняють російські канали поширення дезінформації RT та Sputnik.

Готується четвертий пакет санкцій проти РФ: вигнання частини російських дипломатів, посилення санкцій проти оточення Путіна та проти банківської системи.

Фінансова допомога

"Наші партнери ухвалили рішення про надання Україні фінансової допомоги обсягом у понад 1,5 млрд доларів США", - йдеться у повідомленні.

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Гуманітарна допомога

Було залучено понад 160 мільйонів доларів для того, щоб забезпечити базові потреби українців, які постраждали внаслідок російської агресії. Щодня розміри допомоги зростають.

Українські захисники та захисниці тримають фронт на українській землі, а українська дипломатія продовжує розвивати контрнаступ на дипломатичному фронті. Міжнародна підтримка допомагає Україні у війні проти російських загарбників. Слава Україні!

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