Air Astana представила літак з оригінальним принтом

Авіакомпанія хоче привернути увагу до проблеми зникнення снігового барса, що є символом Казахстану.

14 грудня казахстанська авіакомпанія Air Astana представила перший Embraer E190-E2 з п'яти замовлених в рамках програми модернізації льотного парку.

І ще: Британська авіакомпанія пропонує двічі зустріти Новий рік

Embraer E190-E2

Embraer E190-E2

Embraer E190-E2

Для бразильського виробника це не перша подібна робота. Раніше він наносив на носову частину E190-E2 тигра, орла і навіть акулу.

Читайте також: Так виглядає найбільший аеропорт в світі