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Air Astana представила літак з оригінальним принтом

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Air Astana - фото 1
Air Astana / rusaviainsider

Авіакомпанія хоче привернути увагу до проблеми зникнення снігового барса, що є символом Казахстану.

14 грудня казахстанська авіакомпанія Air Astana представила перший Embraer E190-E2 з п'яти замовлених в рамках програми модернізації льотного парку.

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Embraer E190-E2 - фото 295291
Embraer E190-E2
Embraer E190-E2 - фото 295290
Embraer E190-E2
Embraer E190-E2 - фото 295289
Embraer E190-E2

Для бразильського виробника це не перша подібна робота. Раніше він наносив на носову частину E190-E2 тигра, орла і навіть акулу.

Air Astana представила літак з оригінальним принтом - фото 295292
Air Astana представила літак з оригінальним принтом - фото 295287
Air Astana представила літак з оригінальним принтом - фото 295288

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Джерело: rusaviainsider
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