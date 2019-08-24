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Агентство створило парфум для закликання нових співробітників: його склад вас вразить

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Основний компонент парфуму – піт співробітників - фото 1
Основний компонент парфуму – піт співробітників

Гельсінська філія digital-агентства Mirum створила парфум, головним компонентом якого став піт його працівників. Новинка отримала назву Creative Essence – її випустили обмеженим тиражем для нової рекрутингової кампанії.

Для виготовлення аромату створили однойменний бренд. Так компанія планує якомога точніше передати суть роботи: її співробітники постійно створюють та просувають нові бренди, вдосталь "пітніючи" над кожним з них.

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Агентство створило парфум для закликання нових співробітників: його склад вас вразить - фото 349872

Парфум містить не тільки піт, а й інші елементи – їх компанія тримає у таємниці. Отримати флакон Creative Essence зможуть тільки кандидати, котрих запросили на співбесіду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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