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Агент Єва: дивіться трейлер гостросюжетної новинки

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

В українських кінотеатрах прем'єра Агента Єви намічена на 13 серпня. Наразі пропонуємо подивитися трейлер фільму!

У новому шпигунському трилері Агент Єва, двічі номінантка на премію Оскар Джессіка Честейн грає одного з найкращих агентів загадкової Компанії Єву, яка може виконати будь-яке завдання свого керівництва.

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З нового тизера Агента Єва ми трохи більше дізнаємося про її протистояння з одним з босів організації, харизматичним Саймоном у виконанні лауреата Золотого глобуса Коліна Фарела, який оголосив полювання на Єву. Навіть їх загальний учитель і вербувальник Дюк у виконанні номінанта на премію Оскар Джона Малковича не може його зупинити.

Крім Честейн, Фарела і Малковича, в гостросюжетному трилері також зіграли лауреати премії Оскар Коммон, в ролі чоловіка з минулого Єви, і Джина Девіс, яка грає ексцентричну мати головної героїні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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