Африканський підліток побудував авто за 200 доларів: дивіться, що з того вийшло

Кельвін, підліток з Аккри, столиці африканської Гани, завжди мріяв мати свою машину, але його родина не могла собі дозволити навіть найпростішу модель. Тому він вирішив зробити машину сам – з металобрухту, використовуючи тільки власні руки та невигадливі інструменти.

Підліток день за днем ​​додавав нові деталі й через три роки кропіткої роботи нарешті сів за кермо. Він зазначив, що збірка автомобільчика зайняла б значно менше часу, якби він міг купити зразу всі комплектуючі. На них у Кельвіна пішло менш як 200 доларів – значна сума для його родини.

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Каркас машини Кельвін зробив з алюмінієвих профілів, а кузов змайстрував зі сміттєвих контейнерів. Примітно, що скроєний з обрізків металу "Кельвін-мобіль", як прозвав його блогер, отримав двері типу "крила чайки" на манір суперкара Mercedes-Benz SLS AMG і електрокросовера Tesla Model X.

У капоті підліток прорізав круглі вентиляційні отвори, а грати радіатора прикрив чорною сіткою. Ззаду є подоба дифузора та велике антикрило, а в салоні – радіо з оголеною платою.

У підвісці використані мотоциклетні амортизатори, які допомагають автомобілю пересуватися неасфальтованою дорогою на околицях Аккри. У рух "Кельвін-мобіль" призводить двигун від мотоцикла.

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