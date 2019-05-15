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Aer Lingus пропонує клієнтам безкоштовне порожнє місце поруч із собою

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Пасажири зможуть замовити вільне місце біля себе - фото 1
Пасажири зможуть замовити вільне місце біля себе

З 1 вересня пасажири авіакомпанії зможуть гарантувати собі політ без сусідів, зарезервувавши пусте місце поруч. Тепер можна буде мандрувати з максимальним комфортом.

Концепція AerSpace буде доступна на окремих коротких рейсах Aer Lingus з Великобританії в Ірландію. Нею зможуть скористатися пасажири, які купили місце біля вікна або в проході у першому ряду літака, так що для кожного рейсу буде доступно тільки чотири місця AerSpace.

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Ця пропозиція – своєрідний вид бізнес-класу. По суті, пасажир летить в одному салоні з економ-класом, сидить на такому ж кріслі й отримує ті ж закуски (тільки безкоштовно).

Інші відмінності бізнес- від економ-класу – пріоритетна посадка, доступ у лаунж, безкоштовне повернення та пусте середнє місце. Пасажири, які придбали квиток в першому ряду, можуть також отримати додатковий простір для ручної поклажі.

Це така собі альтернатива бізнес-класу - фото 327694

Хоча розміститися можна буде більш комфортно, сидіння не є "кріслами бізнес-класу" як такими. Це просто економічне місце, де ніхто не сяде поруч з вами.

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Джерело: Independent
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