Adobe випустила Photoshop для iPad: що він уміє

Photoshop для iPad продаватиметься за підпискою

Компанія Adobe нарешті випустила повноцінну версію Photoshop для iPad. Нагадаємо, що програму анонсували 3 2018 році під час жовтневої презентації Apple.

Photoshop для iPad підтримує редагування PSD-файлів, роботу з шарами, деякі інструменти настільної версії, ретушування та хмарну синхронізацію.

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На презентації програми виробник заявив, що Photoshop для iPad дозволяє редагувати PSD-файли з тисячами шарів і зображень без затримок і збоїв.

Крім того, додаток підтримує такі функції iPadOS, як Split View і Slide Over. Однак підтримка мультивіконного режиму наразі недоступна. Раніше розробник пообіцяв, що деякі функції будуть доступними з часом.

Зазначимо, що Adobe Photoshop сумісний з усіма пристроями на iPadOS, включаючи iPad Air 2 і iPad Mini 4, а також підтримує обидва покоління Apple Pencil.

Додаток доступний для завантаження в App Store. Розробник надає 30-денну безкоштовну пробну версію, після чого вартість підписки складе 9,99 долара за місяць.

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