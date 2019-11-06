Adobe розробила додаток для камери з ефектами з Photoshop

Компанія Adobe розробила додаток для смартфона, яки в реальному часі додає ефекти і фільтри до зображення з камери. Працює новинка як "Історії" в Instagram, тільки за словами розробників, за допомогою їх програми можна створити "якісніші" фото з кращою графікою.

Штучний інтелект, вбудований в Photoshop Camera, визначає, що розташоване в кадрі: їжа, людина чи природа. Виходячи з цього нейромережа сама підбирає кращий фільтр для зображення: від корекції тіней і світла до заміни неба на тлі. Наприклад, на зображення їжі програма додає блиск.

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Штучний інтелект тренувався на бібліотеці фотографій Adobe і користувачів: як вони редагують фото і які відредаговані фото подобаються підписникам. Adobe також розробляє додаткові фільтри разом з селебріті: наприклад, Біллі Айліш. Можна буде створити і свої фільтри.

Публічна версія Photoshop Camera вийде у 2020 році, але вже зараз можна подати заявку на участь в бета-тесті.

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