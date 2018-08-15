Ломаченко – Пакьяо: промоутер назвав умову бою

Раніше Ломаченко зазначив, що не хоче битися з Пакьяо / boxingscene

Пакьяо може провести бій проти Василя Ломаченка

39-річний екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях, чемпіон WBA в напівсередній вазі, філіппінець Менні Пакьяо може провести бій з чемпіоном світу за версією WBA в легкій вазі Василем Ломаченком.

І ще: Ломаченко показав оригінальне тренування на воді

Промоутер Пакьяо, глава компанії Top Rank Боб Арум, обговорив з філіппінцем варіанти його майбутнього бою. Одним з варіантів є поєдинок з Ломаченком.

Пакьяо може провести бій проти Василя Ломаченка

"Менні зацікавлений в такому поєдинку, і ми можемо заради цього обговорити зустріч в проміжній вазі. Але для початку Василю необхідно провести поєдинок з переможцем бою між Раймундо Бельтраном і Хосе Педрасою. Повернення Ломаченка на ринг заплановано на турнірі в Каліфорнії 1 грудня", – передає слова Арума BoxingScene.

Раніше Ломаченко під час прес-конференції в Києві розповів, чому не хоче проводити бій проти екс-чемпіона світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо.

Читайте також: Володимир Кличко відверто розповів, чому завершив кар'єру